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Avant-premières ! · 11e édition à l’Escurial Escurial – Dulac Cinémas Paris

mardi 7 juillet 2026 · Escurial - Dulac Cinémas · Paris

Avant-premières ! · 11e édition à l’Escurial Escurial – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Escurial - Dulac Cinémas
Adresse
11, boulevard de Port-Royal
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Présentée par Ava Cahen,
Déléguée générale de la Semaine de la Critique

VIVA de Aina Clotet
Espagne | 2026 | 1h47 | VOSTF

Nora, 40 ans fait un retour fracassant dans sa
vie ! Sa carrière décolle, son mari Tom, est plus
amoureux que jamais, mais Max est beaucoup
trop séduisant… Cette renaissance la détourne
d’un combat qu’elle pensait gagné.

L’Escurial vous invite à découvrir avant tout le monde Viva de Aina Clotet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T22:00:00+02:00

Escurial – Dulac Cinémas 11, boulevard de Port-Royal  75013 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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