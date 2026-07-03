Avant-premières ! · 11e édition à l’Escurial Escurial – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

Présentée par Ava Cahen,

Déléguée générale de la Semaine de la Critique

VIVA de Aina Clotet

Espagne | 2026 | 1h47 | VOSTF

Nora, 40 ans fait un retour fracassant dans sa

vie ! Sa carrière décolle, son mari Tom, est plus

amoureux que jamais, mais Max est beaucoup

trop séduisant… Cette renaissance la détourne

d’un combat qu’elle pensait gagné.

L’Escurial vous invite à découvrir avant tout le monde Viva de Aina Clotet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mardi 07 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T22:00:00+02:00

Escurial – Dulac Cinémas 11, boulevard de Port-Royal 75013 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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