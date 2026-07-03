Avant-premières ! · 11e édition à l’Escurial Escurial – Dulac Cinémas Paris
mardi 7 juillet 2026 · Escurial - Dulac Cinémas · Paris
Informations pratiques
Présentée par Ava Cahen,
Déléguée générale de la Semaine de la Critique
VIVA de Aina Clotet
Espagne | 2026 | 1h47 | VOSTF
Nora, 40 ans fait un retour fracassant dans sa
vie ! Sa carrière décolle, son mari Tom, est plus
amoureux que jamais, mais Max est beaucoup
trop séduisant… Cette renaissance la détourne
d’un combat qu’elle pensait gagné.
L’Escurial vous invite à découvrir avant tout le monde Viva de Aina Clotet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T22:00:00+02:00
Escurial – Dulac Cinémas 11, boulevard de Port-Royal 75013 Paris
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