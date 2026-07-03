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Avant-premières ! · 11e édition au Brady Le Brady Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Le Brady · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Brady Le Brady Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Le Brady
Adresse
39, boulevard de Strasbourg
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Présentée par Charlotte Garson,
rédactrice en chef adjointe
des Cahiers du cinéma

GABIN de Maxence Voiseux
France, Suisse, Allemagne | 2026 | 1h45 | VF

Dans le Nord de la France, Gabin, le petit dernier
de la famille Jourdel, est destiné à reprendre la boucherie de son père. Mais il a d’autres rêves :
dresser une vache de concours, devenir éleveur
canin, sauver la ferme de sa mère de la faillite.
Gabin nous plonge dans la vie de ce jeune
garçon, de ses 8 à 18 ans.

Le Brady vous invite à découvrir avant tout le monde Gabin de Maxence Voiseux dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Le Brady 39, boulevard de Strasbourg  75010 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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