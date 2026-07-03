Avant-premières ! · 11e édition au Brady Le Brady Paris

Informations pratiques

Présentée par Charlotte Garson,

rédactrice en chef adjointe

des Cahiers du cinéma



GABIN de Maxence Voiseux

France, Suisse, Allemagne | 2026 | 1h45 | VF

Dans le Nord de la France, Gabin, le petit dernier

de la famille Jourdel, est destiné à reprendre la boucherie de son père. Mais il a d’autres rêves :

dresser une vache de concours, devenir éleveur

canin, sauver la ferme de sa mère de la faillite.

Gabin nous plonge dans la vie de ce jeune

garçon, de ses 8 à 18 ans.

Le Brady vous invite à découvrir avant tout le monde Gabin de Maxence Voiseux dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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