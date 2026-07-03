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Avant-premières ! · 11e édition au Christine Cinéma Club Christine Cinéma Club Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Christine Cinéma Club · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Christine Cinéma Club Christine Cinéma Club Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Christine Cinéma Club
Adresse
4, rue Christine
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Présentée par Fernando Ganzo Cuesta,
rédacteur en chef adjoint
des Cahiers du cinéma

ENAMORADA deEmilio Fernández
Mexique | 1946 – ressortie 2026 | 1h39 | VOSTF

Pendant la Révolution mexicaine de 1917, Reyes,
à la tête des insurgés, s’éprend de Béatrix, la fille
d’un général des troupes fédérales. Mais la jeune
femme le rejette.

Le Christine Cinéma Club vous invite à découvrir avant tout le monde Enamorada de Emilio Fernández ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h30 à 21h15
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:15:00+02:00

Christine Cinéma Club 4, rue Christine  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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