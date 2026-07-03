Avant-premières ! · 11e édition au Christine Cinéma Club Christine Cinéma Club Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Christine Cinéma Club · Paris
Informations pratiques
Présentée par Fernando Ganzo Cuesta,
rédacteur en chef adjoint
des Cahiers du cinéma
ENAMORADA deEmilio Fernández
Mexique | 1946 – ressortie 2026 | 1h39 | VOSTF
Pendant la Révolution mexicaine de 1917, Reyes,
à la tête des insurgés, s’éprend de Béatrix, la fille
d’un général des troupes fédérales. Mais la jeune
femme le rejette.
Le Christine Cinéma Club vous invite à découvrir avant tout le monde Enamorada de Emilio Fernández ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h30 à 21h15
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:15:00+02:00
Christine Cinéma Club 4, rue Christine 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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