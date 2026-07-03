Avant-premières ! · 11e édition au Christine Cinéma Club Christine Cinéma Club Paris

Informations pratiques

Présentée par Fernando Ganzo Cuesta,

rédacteur en chef adjoint

des Cahiers du cinéma



ENAMORADA deEmilio Fernández

Mexique | 1946 – ressortie 2026 | 1h39 | VOSTF

Pendant la Révolution mexicaine de 1917, Reyes,

à la tête des insurgés, s’éprend de Béatrix, la fille

d’un général des troupes fédérales. Mais la jeune

femme le rejette.

Le Christine Cinéma Club vous invite à découvrir avant tout le monde Enamorada de Emilio Fernández ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h30 à 21h15

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:15:00+02:00

Christine Cinéma Club 4, rue Christine 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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