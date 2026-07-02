Avant-premières ! · 11e édition au Cinéma des Cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris
jeudi 2 juillet 2026 · Cinéma des Cinéastes · Paris
Informations pratiques
En présence du réalisateur et de la productrice Sidsel Hybschmann, discussion animée par le critique et journaliste Pierre Charpilloz
THE LAST VIKING de Anders Thomas Jensen
Danemark | 2026 | 1h56 | VOSTF
À sa sortie de prison, un braqueur de banque
part retrouver son frère, le seul à savoir où est
caché le butin. Mais ce dernier, convaincu d’être
la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans
un voyage aussi inattendu qu’improbable…
Le Cinéma des Cinéastes vous invite à découvrir avant tout le monde The Last Viking de Anders Thomas Jensen dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00
Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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