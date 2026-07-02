Avant-premières ! · 11e édition au Cinéma des Cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Informations pratiques

En présence du réalisateur et de la productrice Sidsel Hybschmann, discussion animée par le critique et journaliste Pierre Charpilloz

THE LAST VIKING de Anders Thomas Jensen

Danemark | 2026 | 1h56 | VOSTF

À sa sortie de prison, un braqueur de banque

part retrouver son frère, le seul à savoir où est

caché le butin. Mais ce dernier, convaincu d’être

la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans

un voyage aussi inattendu qu’improbable…

Le Cinéma des Cinéastes vous invite à découvrir avant tout le monde The Last Viking de Anders Thomas Jensen dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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