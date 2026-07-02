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Avant-premières ! · 11e édition au Cinéma des Cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

jeudi 2 juillet 2026 · Cinéma des Cinéastes · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Cinéma des Cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Cinéma des Cinéastes
Adresse
7, avenue de Clichy
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence du réalisateur et de la productrice Sidsel Hybschmann, discussion animée par le critique et journaliste Pierre Charpilloz

THE LAST VIKING de Anders Thomas Jensen
Danemark | 2026 | 1h56 | VOSTF

À sa sortie de prison, un braqueur de banque
part retrouver son frère, le seul à savoir où est
caché le butin. Mais ce dernier, convaincu d’être
la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans
un voyage aussi inattendu qu’improbable…

Le Cinéma des Cinéastes vous invite à découvrir avant tout le monde The Last Viking de Anders Thomas Jensen dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy  75017 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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