Avant-premières ! · 11e édition au CiNey Le CiNey Paris
samedi 4 juillet 2026 · Le CiNey · Paris
Informations pratiques
Soirée festive autour
de la Corée du Sud
THE UGLY de Yeon Sang-ho
Corée du Sud | 2026 | 1h42 | VOSTF
Aveugle de naissance, un maître artisan, admiré
pour son travail, vit reclus avec son fils unique.
Cette paix vole en éclats lorsque les ossements
de sa femme, disparue quarante ans plus tôt,
sont découverts. Son fils entreprend alors de
mener une enquête.
Le CiNey vous invite à découvrir avant tout le monde The Ugly de Yeon Sang-ho dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le samedi 04 juillet 2026
de 20h00 à 21h45
payant
De 5 à 9 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T21:45:00+02:00
Le CiNey 126-128, boulevard Ney 75018 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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