Avant-premières ! · 11e édition au CiNey Le CiNey Paris

Informations pratiques

Soirée festive autour

de la Corée du Sud

THE UGLY de Yeon Sang-ho

Corée du Sud | 2026 | 1h42 | VOSTF

Aveugle de naissance, un maître artisan, admiré

pour son travail, vit reclus avec son fils unique.

Cette paix vole en éclats lorsque les ossements

de sa femme, disparue quarante ans plus tôt,

sont découverts. Son fils entreprend alors de

mener une enquête.

Le CiNey vous invite à découvrir avant tout le monde The Ugly de Yeon Sang-ho dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le samedi 04 juillet 2026

de 20h00 à 21h45

payant

De 5 à 9 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T21:45:00+02:00

Le CiNey 126-128, boulevard Ney 75018 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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