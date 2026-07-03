Avant-premières ! · 11e édition au Club de l’Étoile Club de l’Étoile Paris

Informations pratiques

Soirée festive RRR ! Traiteur indien, danse et stand de fanzine par Butter Chicken Club

RRR de S.S Rajamouli

Inde | 2022 – ressortie 2026 | 3h04 | VOSTF

Inde coloniale, années 1920. Deux hommes

nouent une amitié fulgurante : Komaram Bheem,

guerrier gond déterminé à arracher une fillette

de sa tribu des griffes du gouverneur britannique,

et Alluri Sitarama Raju, un mystérieux officier

militaire au service de l’Empire. Le destin

poussera ces deux « frères de cœur »

à un affrontement inévitable…

Le Club de l’Étoile vous invite à découvrir avant tout le monde RRR de S.S Rajamouli dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00

Club de l’Étoile 14, rue Troyon 75017 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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