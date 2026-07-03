Avant-premières ! · 11e édition au Club de l’Étoile Club de l’Étoile Paris
vendredi 10 juillet 2026 · Club de l'Étoile · Paris
Informations pratiques
Soirée festive RRR ! Traiteur indien, danse et stand de fanzine par Butter Chicken Club
RRR de S.S Rajamouli
Inde | 2022 – ressortie 2026 | 3h04 | VOSTF
Inde coloniale, années 1920. Deux hommes
nouent une amitié fulgurante : Komaram Bheem,
guerrier gond déterminé à arracher une fillette
de sa tribu des griffes du gouverneur britannique,
et Alluri Sitarama Raju, un mystérieux officier
militaire au service de l’Empire. Le destin
poussera ces deux « frères de cœur »
à un affrontement inévitable…
Le Club de l’Étoile vous invite à découvrir avant tout le monde RRR de S.S Rajamouli dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 19h00 à 23h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00
Club de l’Étoile 14, rue Troyon 75017 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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