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Avant-premières ! · 11e édition au Club de l’Étoile Club de l’Étoile Paris

vendredi 10 juillet 2026 · Club de l'Étoile · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Club de l’Étoile Club de l’Étoile Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Club de l'Étoile
Adresse
14, rue Troyon
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Soirée festive RRR ! Traiteur indien, danse et stand de fanzine par Butter Chicken Club

RRR de S.S Rajamouli
Inde | 2022 – ressortie 2026 | 3h04 | VOSTF

Inde coloniale, années 1920. Deux hommes
nouent une amitié fulgurante : Komaram Bheem,
guerrier gond déterminé à arracher une fillette
de sa tribu des griffes du gouverneur britannique,
et Alluri Sitarama Raju, un mystérieux officier
militaire au service de l’Empire. Le destin
poussera ces deux « frères de cœur »
à un affrontement inévitable…

Le Club de l’Étoile vous invite à découvrir avant tout le monde RRR de S.S Rajamouli dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 19h00 à 23h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00

Club de l’Étoile 14, rue Troyon  75017 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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