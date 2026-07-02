Avant-premières ! · 11e édition au Grand Action Grand Action Paris

Informations pratiques

En présence du réalisateur

L’ÂGE D’OR de Bérenger Thouin

France, Italie | 2026 | 1h53 | VF

La vie hors-norme de Jeanne Lavaur n’appartient

qu’à elle-même. Elle traverse le XXe siècle et défie

son destin, de son enfance dans la boucherie

de ses parents jusqu’à son rêve de comtesse.

D’une guerre à l’autre, du Paris des années folles

au Brésil, son chemin croise l’Histoire et embrasse le monde.

Le Grand Action vous invite à découvrir avant tout le monde L’Âge d’or de Bérenger Thouin dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Grand Action 5, rue des Écoles 75004 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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