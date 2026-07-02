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Avant-premières ! · 11e édition au Grand Action Grand Action Paris

jeudi 2 juillet 2026 · Grand Action · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Grand Action Grand Action Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Grand Action
Adresse
5, rue des Écoles
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence du réalisateur

L’ÂGE D’OR de Bérenger Thouin
France, Italie | 2026 | 1h53 | VF

La vie hors-norme de Jeanne Lavaur n’appartient
qu’à elle-même. Elle traverse le XXe siècle et défie
son destin, de son enfance dans la boucherie
de ses parents jusqu’à son rêve de comtesse.
D’une guerre à l’autre, du Paris des années folles
au Brésil, son chemin croise l’Histoire et embrasse le monde.

Le Grand Action vous invite à découvrir avant tout le monde L’Âge d’or de Bérenger Thouin dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Grand Action 5, rue des Écoles  75004 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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