Avant-premières ! · 11e édition au Grand Action Grand Action Paris
jeudi 2 juillet 2026 · Grand Action · Paris
Informations pratiques
En présence du réalisateur
L’ÂGE D’OR de Bérenger Thouin
France, Italie | 2026 | 1h53 | VF
La vie hors-norme de Jeanne Lavaur n’appartient
qu’à elle-même. Elle traverse le XXe siècle et défie
son destin, de son enfance dans la boucherie
de ses parents jusqu’à son rêve de comtesse.
D’une guerre à l’autre, du Paris des années folles
au Brésil, son chemin croise l’Histoire et embrasse le monde.
Le Grand Action vous invite à découvrir avant tout le monde L’Âge d’or de Bérenger Thouin dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00
Grand Action 5, rue des Écoles 75004 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
Afficher la carte du lieu Grand Action et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026