Avant-premières ! · 11e édition au Jeu de Paume Le Jeu de Paume Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Le Jeu de Paume · Paris
Informations pratiques
En présence de la distributrice, et du réalisateur (sous réserve)
ROSE de Markus Schleinzer
Autriche, Allemagne | 2026 | 1h34 | VOSTF
En 1648, au lendemain de la guerre de Trente Ans,
un mystérieux soldat balafré s’installe dans un village isolé d’Allemagne. À force de labeur et de services rendus, il gagne la confiance
des habitants et croit enterrer son secret.
Tout bascule lorsque les villageois se mettent
à douter de sa véritable identité.
Le Jeu de Paume vous invite à découvrir avant tout le monde Rose de Markus Schleinzer dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 20h45
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:45:00+02:00
Le Jeu de Paume 1, place de la concorde 75001 Paris
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