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Avant-premières ! · 11e édition au Jeu de Paume Le Jeu de Paume Paris

jeudi 9 juillet 2026 · Le Jeu de Paume · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Jeu de Paume Le Jeu de Paume Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Le Jeu de Paume
Adresse
1, place de la concorde
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence de la distributrice, et du réalisateur (sous réserve)

ROSE de Markus Schleinzer
Autriche, Allemagne | 2026 | 1h34 | VOSTF

En 1648, au lendemain de la guerre de Trente Ans,
un mystérieux soldat balafré s’installe dans un village isolé d’Allemagne. À force de labeur et de services rendus, il gagne la confiance
des habitants et croit enterrer son secret.
Tout bascule lorsque les villageois se mettent
à douter de sa véritable identité.

Le Jeu de Paume vous invite à découvrir avant tout le monde Rose de Markus Schleinzer dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 20h45
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:45:00+02:00

Le Jeu de Paume 1, place de la concorde  75001 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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