Avant-premières ! · 11e édition au Jeu de Paume Le Jeu de Paume Paris

Informations pratiques

En présence de la distributrice, et du réalisateur (sous réserve)

ROSE de Markus Schleinzer

Autriche, Allemagne | 2026 | 1h34 | VOSTF

En 1648, au lendemain de la guerre de Trente Ans,

un mystérieux soldat balafré s’installe dans un village isolé d’Allemagne. À force de labeur et de services rendus, il gagne la confiance

des habitants et croit enterrer son secret.

Tout bascule lorsque les villageois se mettent

à douter de sa véritable identité.

Le Jeu de Paume vous invite à découvrir avant tout le monde Rose de Markus Schleinzer dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h00 à 20h45

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:45:00+02:00

Le Jeu de Paume 1, place de la concorde 75001 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



Afficher la carte du lieu Le Jeu de Paume et trouvez le meilleur itinéraire

