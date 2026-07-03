Avant-premières ! · 11e édition au Louxor Louxor Paris

Informations pratiques

Présentée par les cinéastes

Wes Anderson et Nicolas Saada

DES JOURS ET DES NUITS DANS LA FORÊT de Satyajit Ray



Inde | 1970 – ressortie 2026 | 1h55 | VOSTF

C’est l’histoire de quatre hommes en vacances

dans les forêts de Palamau : l’arrogant Ashim,

Sanjoy le discret, Hari, grand joueur de cricket

au cœur meurtri et Shekar, le boute-en-train de la bande. Sur place, ils font la rencontre de trois femmes qu’ils se mettent à fréquenter

quotidiennement.

Le Louxor vous invite à découvrir avant tout le monde Des jours et des nuits dans la forêt de Satyajit Ray ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00

Louxor 170, boulevard de Magenta 75010 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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