Avant-premières ! · 11e édition au Louxor Louxor Paris
vendredi 3 juillet 2026 · Louxor · Paris
Informations pratiques
Présentée par les cinéastes
Wes Anderson et Nicolas Saada
DES JOURS ET DES NUITS DANS LA FORÊT de Satyajit Ray
Inde | 1970 – ressortie 2026 | 1h55 | VOSTF
C’est l’histoire de quatre hommes en vacances
dans les forêts de Palamau : l’arrogant Ashim,
Sanjoy le discret, Hari, grand joueur de cricket
au cœur meurtri et Shekar, le boute-en-train de la bande. Sur place, ils font la rencontre de trois femmes qu’ils se mettent à fréquenter
quotidiennement.
Le Louxor vous invite à découvrir avant tout le monde Des jours et des nuits dans la forêt de Satyajit Ray ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00
Louxor 170, boulevard de Magenta 75010 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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