Avant-premières ! · 11e édition au Luminor Hôtel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris

Informations pratiques

Présentée par Thierry Méranger,

critique aux Cahiers du cinéma



LES ÉLÉPHANTS DANS LA BRUME deAbinash Bikram Shah

Népal, France, Allemagne, Brésil, Norvège | 2026 |

1h43 | VOSTF

Au coeur d’une communauté kinnar vénérée et

crainte pour ses pouvoirs, Pirati rêve de s’échapper

avec l’homme qu’elle aime. Mais une de ses filles

disparaît ; elle doit alors mener l’enquête et choisir entre liberté et responsabilités.

Le Luminor Hôtel de Ville vous invite à découvrir avant tout le monde Les Éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Luminor Hôtel de Ville 20, rue du Temple 75004 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis/ https://www.facebook.com/cipparis/



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