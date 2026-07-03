Avant-premières ! · 11e édition au Luminor Hôtel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Luminor Hôtel de Ville · Paris
Informations pratiques
Présentée par Thierry Méranger,
critique aux Cahiers du cinéma
LES ÉLÉPHANTS DANS LA BRUME deAbinash Bikram Shah
Népal, France, Allemagne, Brésil, Norvège | 2026 |
1h43 | VOSTF
Au coeur d’une communauté kinnar vénérée et
crainte pour ses pouvoirs, Pirati rêve de s’échapper
avec l’homme qu’elle aime. Mais une de ses filles
disparaît ; elle doit alors mener l’enquête et choisir entre liberté et responsabilités.
Le Luminor Hôtel de Ville vous invite à découvrir avant tout le monde Les Éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00
Luminor Hôtel de Ville 20, rue du Temple 75004 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis/ https://www.facebook.com/cipparis/
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