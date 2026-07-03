Avant-premières ! · 11e édition au Majestic Bastille Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

En présence du réalisateur

NOTRE SALUT de Emmanuel Marre

France | 2026 | 2h30 | VF

Septembre 1940, Henri Marre, 49 ans, débarque à

Vichy sans le sou, sans contact. Il voit dans la

nouvelle administration l’opportunité de trouver

sa place avec son traité politique édité à compte

d’auteur : Notre Salut. Son credo : « gagner en

efficacité » pour relever la France de la débâcle.

Le Majestic Bastille vous invite à découvrir avant tout le monde Notre salut de Emmanuel Marre dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 20h00 à 22h45

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T20:00:00+02:00_2026-07-09T22:45:00+02:00

Majestic Bastille – Dulac Cinémas 2-4, boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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