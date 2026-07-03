Avant-premières ! · 11e édition au Majestic Bastille Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Majestic Bastille - Dulac Cinémas · Paris
Informations pratiques
En présence du réalisateur
NOTRE SALUT de Emmanuel Marre
France | 2026 | 2h30 | VF
Septembre 1940, Henri Marre, 49 ans, débarque à
Vichy sans le sou, sans contact. Il voit dans la
nouvelle administration l’opportunité de trouver
sa place avec son traité politique édité à compte
d’auteur : Notre Salut. Son credo : « gagner en
efficacité » pour relever la France de la débâcle.
Le Majestic Bastille vous invite à découvrir avant tout le monde Notre salut de Emmanuel Marre dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 20h00 à 22h45
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T01:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T20:00:00+02:00_2026-07-09T22:45:00+02:00
Majestic Bastille – Dulac Cinémas 2-4, boulevard Richard Lenoir 75011 Paris
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