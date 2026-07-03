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Avant-premières ! · 11e édition au Majestic Bastille Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris

jeudi 9 juillet 2026 · Majestic Bastille - Dulac Cinémas · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Majestic Bastille Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Majestic Bastille - Dulac Cinémas
Adresse
2-4, boulevard Richard Lenoir
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence du réalisateur

NOTRE SALUT de Emmanuel Marre
France | 2026 | 2h30 | VF

Septembre 1940, Henri Marre, 49 ans, débarque à
Vichy sans le sou, sans contact. Il voit dans la
nouvelle administration l’opportunité de trouver
sa place avec son traité politique édité à compte
d’auteur : Notre Salut. Son credo : « gagner en
efficacité » pour relever la France de la débâcle.

Le Majestic Bastille vous invite à découvrir avant tout le monde Notre salut de Emmanuel Marre dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 20h00 à 22h45
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T01:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T20:00:00+02:00_2026-07-09T22:45:00+02:00

Majestic Bastille – Dulac Cinémas 2-4, boulevard Richard Lenoir  75011 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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