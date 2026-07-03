Avant-premières ! · 11e édition au Majestic Passy Majestic Passy – Dulac Cinémas Paris
mardi 7 juillet 2026 · Majestic Passy - Dulac Cinémas · Paris
Informations pratiques
Verre offert avant
la projection
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE de Martin Darondeau, Bertrand Usclat
France | 2026 | 1h15 | VF
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans
l’agitation des dernières répétitions, rien ne se
passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre
choix que d’aller jusqu’au bout car la règle d’or à
la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas.
Le Majestic Passy vous invite à découvrir avant tout le monde De la Comédie-Française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 19h30 à 21h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-08T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00
Majestic Passy – Dulac Cinémas 18, rue de Passy 75016 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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