Avant-premières ! · 11e édition au Majestic Passy Majestic Passy – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

Verre offert avant

la projection

DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE de Martin Darondeau, Bertrand Usclat

France | 2026 | 1h15 | VF

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans

l’agitation des dernières répétitions, rien ne se

passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre

choix que d’aller jusqu’au bout car la règle d’or à

la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas.

Le Majestic Passy vous invite à découvrir avant tout le monde De la Comédie-Française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mardi 07 juillet 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00

Majestic Passy – Dulac Cinémas 18, rue de Passy 75016 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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