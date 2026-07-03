Avant-premières ! · 11e édition au Nouvel Odéon Nouvel Odéon Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Nouvel Odéon · Paris
Informations pratiques
En présence du compositeur Arnaud Toulon, discussion animée par Lena Haque, journaliste pop-culture et créatrice de contenu
ADIEU MONDE CRUEL de Félix de Givry
France | 2026 | 1h33 | VF
Otto Vidal, 14 ans, a disparu après avoir adressé
une lettre d’adieu aux élèves de sa classe. Alors
que tout le monde le croit mort, Léna, une fille
de son lycée, le reconnaît, une nuit, en train
d’errer dans les rues de la ville.
Le Nouvel Odéon vous invite à découvrir avant tout le monde Adieu monde cruel de Félix de Givry dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 20h15 à 22h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T23:15:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T20:15:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00
Nouvel Odéon 6, rue de l’école de médecine 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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