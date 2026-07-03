Avant-premières ! · 11e édition au Nouvel Odéon Nouvel Odéon Paris

Informations pratiques

En présence du compositeur Arnaud Toulon, discussion animée par Lena Haque, journaliste pop-culture et créatrice de contenu

ADIEU MONDE CRUEL de Félix de Givry

France | 2026 | 1h33 | VF

Otto Vidal, 14 ans, a disparu après avoir adressé

une lettre d’adieu aux élèves de sa classe. Alors

que tout le monde le croit mort, Léna, une fille

de son lycée, le reconnaît, une nuit, en train

d’errer dans les rues de la ville.

Le Nouvel Odéon vous invite à découvrir avant tout le monde Adieu monde cruel de Félix de Givry dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 20h15 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T23:15:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T20:15:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Nouvel Odéon 6, rue de l’école de médecine 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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