Avant-premières ! · 11e édition au Saint-André des Arts Saint-André des Arts Paris

Informations pratiques

En présence du réalisateur

LA PROVIDENCE ET LA GUITARE de João Nicolau

Portugal | 2026 | 2h05 | VOSTF

Dans un passé lointain, Léon et Elvira Berthelini parcourent les routes de village en village, vivant

de chansons, de spectacles et se nourrissant

d’illusions. Inspiré par R. L. Stevenson, un conte

fantastique et musical qui explore l’univers ludique et inventif de João Nicolau, mêlant poésie,

aventure et humour.

Le Saint-André des Arts vous invite à découvrir avant tout le monde La Providence et la Guitare de João Nicolau dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 20h00 à 22h30

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00

Saint-André des Arts 30, rue Saint-André des arts 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis/ https://www.facebook.com/cipparis/



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