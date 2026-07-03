Avant-premières ! · 11e édition au Saint-André des Arts Saint-André des Arts Paris
vendredi 3 juillet 2026 · Saint-André des Arts · Paris
Informations pratiques
En présence du réalisateur
LA PROVIDENCE ET LA GUITARE de João Nicolau
Portugal | 2026 | 2h05 | VOSTF
Dans un passé lointain, Léon et Elvira Berthelini parcourent les routes de village en village, vivant
de chansons, de spectacles et se nourrissant
d’illusions. Inspiré par R. L. Stevenson, un conte
fantastique et musical qui explore l’univers ludique et inventif de João Nicolau, mêlant poésie,
aventure et humour.
Le Saint-André des Arts vous invite à découvrir avant tout le monde La Providence et la Guitare de João Nicolau dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h00 à 22h30
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00
Saint-André des Arts 30, rue Saint-André des arts 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis/ https://www.facebook.com/cipparis/
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