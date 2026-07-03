Avant-premières ! · 11e édition au Saint Germain des Prés Le Saint Germain des Prés Paris
samedi 4 juillet 2026 · Le Saint Germain des Prés · Paris
Informations pratiques
Présentée par Élodie Tamayo,
critique aux Cahiers du cinéma
TEENAGE SEX AND DEATH AT CAMP MIASMA de Jane Schoenbrun
États-Unis | 2026 | 1h52 | VOSTF
Une jeune réalisatrice enthousiaste reprend les
rennes de la franchise de slasher en déclin Camp
Miasma, pour la ressusciter. Alors qu’elle rend visite à
la star du premier film, une actrice mystérieuse et re-
cluse, les deux femmes s’entraînent dans un univers
sanglant entremêlant désir, peur et hallucinations.
Le Saint Germain des Prés vous invite à découvrir avant tout le monde Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le samedi 04 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 5 à 11 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00
Le Saint Germain des Prés 22, rue Guillaume Apollinaire 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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