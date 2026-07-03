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Avant-premières ! · 11e édition au Saint Germain des Prés Le Saint Germain des Prés Paris

samedi 4 juillet 2026 · Le Saint Germain des Prés · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Saint Germain des Prés Le Saint Germain des Prés Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Le Saint Germain des Prés
Adresse
22, rue Guillaume Apollinaire
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 11 euros.</p>

Présentée par Élodie Tamayo,
critique aux Cahiers du cinéma

TEENAGE SEX AND DEATH AT CAMP MIASMA de Jane Schoenbrun
États-Unis | 2026 | 1h52 | VOSTF

Une jeune réalisatrice enthousiaste reprend les
rennes de la franchise de slasher en déclin Camp
Miasma, pour la ressusciter. Alors qu’elle rend visite à
la star du premier film, une actrice mystérieuse et re-
cluse, les deux femmes s’entraînent dans un univers
sanglant entremêlant désir, peur et hallucinations.

Le Saint Germain des Prés vous invite à découvrir avant tout le monde Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le samedi 04 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant

De 5 à 11 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00

Le Saint Germain des Prés 22, rue Guillaume Apollinaire  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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