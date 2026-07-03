Avant-premières ! · 11e édition au Saint Germain des Prés Le Saint Germain des Prés Paris

Informations pratiques

Présentée par Élodie Tamayo,

critique aux Cahiers du cinéma



TEENAGE SEX AND DEATH AT CAMP MIASMA de Jane Schoenbrun

États-Unis | 2026 | 1h52 | VOSTF

Une jeune réalisatrice enthousiaste reprend les

rennes de la franchise de slasher en déclin Camp

Miasma, pour la ressusciter. Alors qu’elle rend visite à

la star du premier film, une actrice mystérieuse et re-

cluse, les deux femmes s’entraînent dans un univers

sanglant entremêlant désir, peur et hallucinations.

Le Saint Germain des Prés vous invite à découvrir avant tout le monde Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le samedi 04 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 11 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00

Le Saint Germain des Prés 22, rue Guillaume Apollinaire 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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