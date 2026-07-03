Avant-premières ! · 11e édition au Studio 28 Studio 28 Paris

Informations pratiques

En présence d’un membre de l’équipe des Cinémas Indépendants Parisiens

LE TRIANGLE D’OR de Hélène Rosselet-Ruiz

France, Belgique, Canada | 2026 | 1h28 | VF

Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au

service de Souria, installée dans un hôtel

particulier du triangle d’or par son amant, un

riche prince saoudien. Tandis que Laura doit

s’adapter à cet univers de luxe démesuré et de

surveillance constante, un lien fragile se tisse

entre les deux femmes. Mais cette cage dorée

pourrait bien se refermer sur elles deux.

Le Studio 28 vous invite à découvrir avant tout le monde Le Triangle d’or de Hélène Rosselet-Ruiz dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mardi 07 juillet 2026

de 21h00 à 22h30

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T21:00:00+02:00_2026-07-07T22:30:00+02:00

Studio 28 10, rue Tholozé 75018 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



Afficher la carte du lieu Studio 28 et trouvez le meilleur itinéraire

