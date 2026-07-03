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Avant-premières ! · 11e édition au Studio 28 Studio 28 Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Studio 28 · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Studio 28 Studio 28 Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Studio 28
Adresse
10, rue Tholozé
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence d’un membre de l’équipe des Cinémas Indépendants Parisiens

LE TRIANGLE D’OR de Hélène Rosselet-Ruiz
France, Belgique, Canada | 2026 | 1h28 | VF

Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au
service de Souria, installée dans un hôtel
particulier du triangle d’or par son amant, un
riche prince saoudien. Tandis que Laura doit
s’adapter à cet univers de luxe démesuré et de
surveillance constante, un lien fragile se tisse
entre les deux femmes. Mais cette cage dorée
pourrait bien se refermer sur elles deux.

Le Studio 28 vous invite à découvrir avant tout le monde Le Triangle d’or de Hélène Rosselet-Ruiz dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T21:00:00+02:00_2026-07-07T22:30:00+02:00

Studio 28 10, rue Tholozé  75018 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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