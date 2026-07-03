Avant-premières ! · 11e édition au Studio 28 Studio 28 Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Studio 28 · Paris
Informations pratiques
En présence d’un membre de l’équipe des Cinémas Indépendants Parisiens
LE TRIANGLE D’OR de Hélène Rosselet-Ruiz
France, Belgique, Canada | 2026 | 1h28 | VF
Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au
service de Souria, installée dans un hôtel
particulier du triangle d’or par son amant, un
riche prince saoudien. Tandis que Laura doit
s’adapter à cet univers de luxe démesuré et de
surveillance constante, un lien fragile se tisse
entre les deux femmes. Mais cette cage dorée
pourrait bien se refermer sur elles deux.
Le Studio 28 vous invite à découvrir avant tout le monde Le Triangle d’or de Hélène Rosselet-Ruiz dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T21:00:00+02:00_2026-07-07T22:30:00+02:00
Studio 28 10, rue Tholozé 75018 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
Afficher la carte du lieu Studio 28 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026