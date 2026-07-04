Avant-premières ! · 11e édition au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris

Informations pratiques

En présence du réalisateur

LE CORSET de Louis Clichy

France | 2026 | 1h29 | VF

Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe,

11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. À l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche…

et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer

droit. Tandis que la ferme traverse des moments

difficiles, Christophe grandit comme il peut.

Le Studio des Ursulines vous invite à découvrir avant tout le monde Le Corset de Louis Clichy dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

payant

De 5 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00

Studio des Ursulines 10, rue des Ursulines 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



Afficher la carte du lieu Studio des Ursulines et trouvez le meilleur itinéraire

