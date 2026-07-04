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Avant-premières ! · 11e édition au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris

dimanche 5 juillet 2026 · Studio des Ursulines · Paris

Avant-premières ! · 11e édition au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Studio des Ursulines
Adresse
10, rue des Ursulines
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence du réalisateur

LE CORSET de Louis Clichy
France | 2026 | 1h29 | VF

Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe,
11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. À l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche…
et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer
droit. Tandis que la ferme traverse des moments
difficiles, Christophe grandit comme il peut.

Le Studio des Ursulines vous invite à découvrir avant tout le monde Le Corset de Louis Clichy dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
payant

De 5 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00

Studio des Ursulines 10, rue des Ursulines  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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