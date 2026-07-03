Avant-premières ! · 11e édition au Studio Galande Studio Galande Paris

Informations pratiques

En présence de la réalisatrice, discussion animée par Enora Abry, journaliste à Sorociné

MÉMOIRE DE FILLE de Judith Godrèche

France | 2026 | 1h57 | VF

Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de

son dernier ouvrage dans la ville de son enfance,

Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un

vertige et replonge dans le souvenir de l’été 1958,

celui de sa première nuit avec un homme. Nuit

dont l’onde de choc s’est propagée violemment

dans son corps et sur le reste de son existence.

Le Studio Galande vous invite à découvrir avant tout le monde Mémoire de fille de Judith Godrèche dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T20:00:00+02:00_2026-07-05T22:00:00+02:00

Studio Galande 42, rue de Galande 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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