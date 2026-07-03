Avant-premières ! · 11e édition au Studio Galande Studio Galande Paris
dimanche 5 juillet 2026 · Studio Galande · Paris
Informations pratiques
En présence de la réalisatrice, discussion animée par Enora Abry, journaliste à Sorociné
MÉMOIRE DE FILLE de Judith Godrèche
France | 2026 | 1h57 | VF
Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de
son dernier ouvrage dans la ville de son enfance,
Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un
vertige et replonge dans le souvenir de l’été 1958,
celui de sa première nuit avec un homme. Nuit
dont l’onde de choc s’est propagée violemment
dans son corps et sur le reste de son existence.
Le Studio Galande vous invite à découvrir avant tout le monde Mémoire de fille de Judith Godrèche dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T20:00:00+02:00_2026-07-05T22:00:00+02:00
Studio Galande 42, rue de Galande 75005 Paris
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