Avant-premières ! · 11e édition aux 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris
mardi 7 juillet 2026 · Les 3 Luxembourg · Paris
Informations pratiques
En présence du réalisateur et de l’acteur Alexis Manenti
DU FIOUL DANS LES ARTÈRES de Pierre Le Gall
France | 2026 | 1h30 | VF
Étienne est routier. Accroché à la route, il réduit
sa vie affective à des rencontres anonymes et éphémères sur des parkings. Quand il croise
Bartosz, un camionneur polonais, sa solitude
est bouleversée.
Les 3 Luxembourg vous invite à découvrir avant tout le monde Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00
Les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le Prince 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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