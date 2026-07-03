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Avant-premières ! · 11e édition aux 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris

mardi 7 juillet 2026 · Les 3 Luxembourg · Paris

Avant-premières ! · 11e édition aux 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Les 3 Luxembourg
Adresse
67, rue Monsieur le Prince
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence du réalisateur et de l’acteur Alexis Manenti

DU FIOUL DANS LES ARTÈRES de Pierre Le Gall
France | 2026 | 1h30 | VF

Étienne est routier. Accroché à la route, il réduit
sa vie affective à des rencontres anonymes et éphémères sur des parkings. Quand il croise
Bartosz, un camionneur polonais, sa solitude
est bouleversée.

Les 3 Luxembourg vous invite à découvrir avant tout le monde Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00

Les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le Prince  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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