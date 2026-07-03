Informations pratiques

En présence du réalisateur et de l’acteur Alexis Manenti

DU FIOUL DANS LES ARTÈRES de Pierre Le Gall

France | 2026 | 1h30 | VF

Étienne est routier. Accroché à la route, il réduit

sa vie affective à des rencontres anonymes et éphémères sur des parkings. Quand il croise

Bartosz, un camionneur polonais, sa solitude

est bouleversée.

Les 3 Luxembourg vous invite à découvrir avant tout le monde Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mardi 07 juillet 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00

Les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le Prince 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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