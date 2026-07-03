Avant-premières ! · 11e édition aux 5 Caumartin Les 5 Caumartin – Multiciné Paris

Informations pratiques

Présentée par Francesca Pesce,

directrice du cinéma

LA VIE D’UNE FEMME de Charline Bourgeois-Tacquet

France | 2026 | 1h38 | VF

Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme

à son métier : chirurgienne et cheffe de service

dans un hôpital public. Il lui reste peu de temps

pour sa vie privée. Lorsqu’une romancière vient

passer quelques semaines dans son service pour

les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le

quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de

la place pour l’inattendu ?

Les 5 Caumartin vous invite à découvrir avant tout le monde La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mardi 07 juillet 2026

de 20h00 à 21h45

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T21:45:00+02:00

Les 5 Caumartin – Multiciné 101, rue Saint-Lazare 75009 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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