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Avant-premières ! · 11e édition aux 5 Caumartin Les 5 Caumartin – Multiciné Paris

mardi 7 juillet 2026 · Les 5 Caumartin - Multiciné · Paris

Avant-premières ! · 11e édition aux 5 Caumartin Les 5 Caumartin – Multiciné Paris

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Les 5 Caumartin - Multiciné
Adresse
101, rue Saint-Lazare
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Présentée par Francesca Pesce,
directrice du cinéma

LA VIE D’UNE FEMME de Charline Bourgeois-Tacquet
France | 2026 | 1h38 | VF

Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme
à son métier : chirurgienne et cheffe de service
dans un hôpital public. Il lui reste peu de temps
pour sa vie privée. Lorsqu’une romancière vient
passer quelques semaines dans son service pour
les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le
quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de
la place pour l’inattendu ?

Les 5 Caumartin vous invite à découvrir avant tout le monde La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 20h00 à 21h45
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T21:45:00+02:00

Les 5 Caumartin – Multiciné 101, rue Saint-Lazare  75009 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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