Avant-premières ! · 11e édition aux 5 Caumartin Les 5 Caumartin – Multiciné Paris
mardi 7 juillet 2026 · Les 5 Caumartin - Multiciné · Paris
Informations pratiques
Présentée par Francesca Pesce,
directrice du cinéma
LA VIE D’UNE FEMME de Charline Bourgeois-Tacquet
France | 2026 | 1h38 | VF
Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme
à son métier : chirurgienne et cheffe de service
dans un hôpital public. Il lui reste peu de temps
pour sa vie privée. Lorsqu’une romancière vient
passer quelques semaines dans son service pour
les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le
quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de
la place pour l’inattendu ?
Les 5 Caumartin vous invite à découvrir avant tout le monde La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 20h00 à 21h45
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T21:45:00+02:00
Les 5 Caumartin – Multiciné 101, rue Saint-Lazare 75009 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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