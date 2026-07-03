Avant-premières ! · 11e édition aux 7 Parnassiens 7 Parnassiens-Multiciné Paris

Informations pratiques

Présentée par Clémence Leleu,

journaliste indépendante et autrice, spécialiste des cultures du Japon

SOUDAIN de Ryusuke Hamaguchi

France, Japon, Allemagne, Belgique | 2026 | 3h15 | VOSTF

Directrice d’un établissement pour personnes

âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une

philosophie de soins innovante basée sur l’écoute

et la dignité des résidents. Sa rencontre avec

Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat

contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire.

Les 7 Parnassiens vous invite à découvrir avant tout le monde Soudain de Ryusuke Hamaguchi dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le lundi 06 juillet 2026

de 20h00 à 23h30

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T20:00:00+02:00_2026-07-06T23:30:00+02:00

7 Parnassiens-Multiciné 98, boulevard du Montparnasse 75014 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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