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Avant-premières ! · 11e édition aux 7 Parnassiens 7 Parnassiens-Multiciné Paris

lundi 6 juillet 2026 · 7 Parnassiens-Multiciné · Paris

Avant-premières ! · 11e édition aux 7 Parnassiens 7 Parnassiens-Multiciné Paris

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
7 Parnassiens-Multiciné
Adresse
98, boulevard du Montparnasse
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Présentée par Clémence Leleu,
journaliste indépendante et autrice, spécialiste des cultures du Japon

SOUDAIN de Ryusuke Hamaguchi
France, Japon, Allemagne, Belgique | 2026 | 3h15 | VOSTF

Directrice d’un établissement pour personnes
âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une
philosophie de soins innovante basée sur l’écoute
et la dignité des résidents. Sa rencontre avec
Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat
contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire.

Les 7 Parnassiens vous invite à découvrir avant tout le monde Soudain de Ryusuke Hamaguchi dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le lundi 06 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T20:00:00+02:00_2026-07-06T23:30:00+02:00

7 Parnassiens-Multiciné 98, boulevard du Montparnasse  75014 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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