Avant-premières ! · 11e édition aux 7 Parnassiens 7 Parnassiens-Multiciné Paris
lundi 6 juillet 2026 · 7 Parnassiens-Multiciné · Paris
Informations pratiques
Présentée par Clémence Leleu,
journaliste indépendante et autrice, spécialiste des cultures du Japon
SOUDAIN de Ryusuke Hamaguchi
France, Japon, Allemagne, Belgique | 2026 | 3h15 | VOSTF
Directrice d’un établissement pour personnes
âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une
philosophie de soins innovante basée sur l’écoute
et la dignité des résidents. Sa rencontre avec
Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat
contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire.
Les 7 Parnassiens vous invite à découvrir avant tout le monde Soudain de Ryusuke Hamaguchi dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le lundi 06 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T20:00:00+02:00_2026-07-06T23:30:00+02:00
7 Parnassiens-Multiciné 98, boulevard du Montparnasse 75014 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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