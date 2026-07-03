Avant-premières ! · 11e édition aux Écoles Cinéma Club Écoles Cinéma Club Paris

Informations pratiques

Présentée par Charlotte Garson, rédatrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma



MIKEY AND NICKY de Elaine May

États-Unis | 1976 – ressortie 2026 | 1h59 | VOSTF

Nicky a volé le parrain et sa tête est mise à prix.

Il appelle Mickey qui lui propose un plan pour

s’enfuir. Mais Nicky, paranoïaque, n’arrête pas

de changer d’avis et maintenant un tueur est à leurs trousses. Les deux amis s’interrogent alors

sur la trahison, le regret et le sens de leur amitié.

Écoles Cinéma Club vous invite à découvrir avant tout le monde Mikey and Nicky de Elaine May ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h30 à 21h30

payant

De 6 à 10 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00

Écoles Cinéma Club 23, rue des écoles 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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