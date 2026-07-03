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Avant-premières ! · 11e édition aux Écoles Cinéma Club Écoles Cinéma Club Paris

jeudi 9 juillet 2026 · Écoles Cinéma Club · Paris

Avant-premières ! · 11e édition aux Écoles Cinéma Club Écoles Cinéma Club Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Écoles Cinéma Club
Adresse
23, rue des écoles
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 6 à 10 euros.</p>

Présentée par Charlotte Garson, rédatrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma

MIKEY AND NICKY de Elaine May
États-Unis | 1976 – ressortie 2026 | 1h59 | VOSTF

Nicky a volé le parrain et sa tête est mise à prix.
Il appelle Mickey qui lui propose un plan pour
s’enfuir. Mais Nicky, paranoïaque, n’arrête pas
de changer d’avis et maintenant un tueur est à leurs trousses. Les deux amis s’interrogent alors
sur la trahison, le regret et le sens de leur amitié.

Écoles Cinéma Club vous invite à découvrir avant tout le monde Mikey and Nicky de Elaine May ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h30 à 21h30
payant

De 6 à 10 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00

Écoles Cinéma Club 23, rue des écoles  75005 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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