Avant-premières ! · 11e édition aux Écoles Cinéma Club Écoles Cinéma Club Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Écoles Cinéma Club · Paris
Informations pratiques
Présentée par Charlotte Garson, rédatrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma
MIKEY AND NICKY de Elaine May
États-Unis | 1976 – ressortie 2026 | 1h59 | VOSTF
Nicky a volé le parrain et sa tête est mise à prix.
Il appelle Mickey qui lui propose un plan pour
s’enfuir. Mais Nicky, paranoïaque, n’arrête pas
de changer d’avis et maintenant un tueur est à leurs trousses. Les deux amis s’interrogent alors
sur la trahison, le regret et le sens de leur amitié.
Écoles Cinéma Club vous invite à découvrir avant tout le monde Mikey and Nicky de Elaine May ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h30 à 21h30
payant
De 6 à 10 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00
Écoles Cinéma Club 23, rue des écoles 75005 Paris
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