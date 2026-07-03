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Avant-premières ! · 11e édition aux Élysées Lincoln Les Élysées Lincoln-Multiciné Paris

dimanche 5 juillet 2026 · Les Élysées Lincoln-Multiciné · Paris

Avant-premières ! · 11e édition aux Élysées Lincoln Les Élysées Lincoln-Multiciné Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Les Élysées Lincoln-Multiciné
Adresse
14, rue Lincoln
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Présentée par Chloé Caye,
critique à Cultures aux Trousses,
Positif, au Cercle sur Canal+ et membre du Comité de sélection
de la Semaine de la Critique

LAWRENCE D’ARABIE de David Lean
Royaume-Uni | 1962 – ressortie 2026 | 3h47 | VOSTF

En 1916, le jeune officier britannique T. E.
Lawrence est chargé d’enquêter sur les révoltes
arabes contre l’occupant turc. Celui qu’on
appellera plus tard « Lawrence d’Arabie » se
range alors du côté des insurgés et, dans les
dunes éternelles du désert, organise une guérilla.

Les Élysées Lincoln vous invite à découvrir avant tout le monde Lawrence d’Arabie de David Lean ressortie en version restaurée dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h00 à 20h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00

Les Élysées Lincoln-Multiciné 14, rue Lincoln  75008 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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