Avanti Rencontres autour du cinéma documentaire Rue du Foirail Captieux

L’association Racine flottante est fière de dévoiler une programmation au plus long cours, qui durera du vendredi soir au dimanche matin, rendez-vous au Cercle des Travailleurs et bien-sûr au Cinéma !

Un week-end où cinéma, musique, ateliers et repas se mêlent et s’articulent autour d’un point d’ancrage, le travail du documentaire.

Un week-end pour échanger avec des artistes invités et pour se rencontrer toutes et tous, dans une ambiance de fête et de partage.

Programmation en téléchargement (Réservation obligatoire pour repas du 29/11). .

