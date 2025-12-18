Avatar de feu et de cendres au cinéma à St Geniez d’Olt en 3D

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le troisième volet de la saga Avatar .

17 décembre 2025 en salle | 3h 17min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction

De James Cameron

|

Par James Cameron, Rick Jaffa

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Titre original Avatar: Fire and Ash 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

The third installment in the Avatar saga.

