Avatar de Feu et de Cendres, Rothau

Début : Samedi 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 19:30:00

2026-01-31

Tout public avec avertissement Séance 2D

Le troisième volet de la saga Avatar Aux prises avec le chagrin après la mort de Neteyam, la famille de Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive les Navi. Ce peuple des cendres est dirigé par le fougueux Varang, alors que le conflit sur Pandora s’intensifie. .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

