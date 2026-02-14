Avatar – Exploration scientifique de Pandora, avec Roland Lehoucq Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 24 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’astrophysicien Roland Lehoucq et le paléontologue Jean-Sébastien Steyer font dialoguer sciences et science-fiction et nous plonge dans les secrets d’Avatar.

Depuis sa sortie, la saga de James Cameron n’a cessé de fasciner, s’appuyant sur un monde créé dans les moindres détails : une lune nommée Pandora, le système stellaire d’Alpha Centauri qui l’abrite, les vaisseaux spatiaux pour l’atteindre… Plusieurs disciplines sont ici convoquées (astronomie, physique, chimie, biologie et génétique) pour donner ses contours à ce « nouveau monde » !

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Avatar – Exploration scientifique et culturelle de Pandora_ (Le Bélial’, 2025).

​

​​**Roland Lehoucq** est astrophysicien au CEA de Saclay, enseignant et auteur de nombreux ouvrages faisant dialoguer sciences et science-fiction. **Jean-Sébastien Steyer** est paléontologue au CNRS et au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Avatar – Exploration scientifique et culturelle de Pandora_ (Le Bélial’, 2025)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T22:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

