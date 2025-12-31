Avatar exploration scientifique de Pandora Garlan

Avatar exploration scientifique de Pandora

Embarquez pour Pandora et explorez les secrets scientifiques de ce monde fascinant.

Depuis sa sortie sur les écrans de cinéma, Avatar n’a cessé de fasciner. La saga imaginée par James Cameron s’appuie sur un monde pensé dans ses moindres détails, une lune nommée Pandora, dense et luxuriante au point qu’il faudra bien une conférence entière pour en faire le tour le système stellaire d’Alpha Centauri qui l’abrite, les vaisseaux spatiaux pour l’atteindre, les exubérantes faune et flore pandoriennes, le mystérieux mais convoité unobtanium…

Plusieurs disciplines seront convoquées astronomie, physique, chimie, biologie et génétique, pour une passionnante exploration scientifique d’un monde unique en son genre.

Cap sur Pandora !

Avec Roland Lehoucq

Astrophysicien au CEA de Saclay et auteur d’ouvrages mêlant sciences et science-fiction.

Jean-Sébastien Steyer

Paléontologue au CNRS et au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Dédicace à l’issue de la conférence

Avatar, Exploration scientifique et culturelle de Pandora de R. Lehoucq et J. Sébastien Steyer (Éd. Le Bélial’, 2025). En partenariat avec la librairie Dialogues Morlaix. .

Amphithéâtre du Parc de Langolvas Garlan 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

