AVC s’informer aujourd’hui, agir demain Résidence Services Seniors Montana Le Ma Le Mans

La Résidence Services Seniors Montana Le Mans a le plaisir de vous inviter à une conférence dédiée aux Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), animée par une infirmière spécialisée de la filière AVC.
L’association France AVC sera également présente pour informer, sensibiliser et répondre à toutes vos questions.
Mardi 20 janvier À 14h30
?? Conférence ouverte à tous
?? Inscription obligatoire
Par téléphone 02 52 99 14 00
Par mail accueil.lemans@residences-montana.com
N’hésitez pas à venir vous informer et à partager cet événement autour de vous .
Résidence Services Seniors Montana Le Ma 40 Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com
