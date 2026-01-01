AVC s’informer aujourd’hui, agir demain Résidence Services Seniors Montana Le Ma Le Mans

AVC s’informer aujourd’hui, agir demain

Résidence Services Seniors Montana Le Ma 40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-20 16:00:00

2026-01-20

La Résidence Services Seniors Montana Le Mans a le plaisir de vous inviter à une conférence dédiée aux Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), animée par une infirmière spécialisée de la filière AVC.

L’association France AVC sera également présente pour informer, sensibiliser et répondre à toutes vos questions.

Mardi 20 janvier À 14h30

?? Résidence Montana Le Mans 40 rue Prémartine Le Mans

?? Conférence ouverte à tous

?? Inscription obligatoire

Par téléphone 02 52 99 14 00

Par mail accueil.lemans@residences-montana.com

N’hésitez pas à venir vous informer et à partager cet événement autour de vous .

Résidence Services Seniors Montana Le Ma 40 Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com

