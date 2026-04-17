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AVE MARIA de CACCINI et SCHUBERT EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris

AVE MARIA de CACCINI et SCHUBERT EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris

AVE MARIA de CACCINI et SCHUBERT EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES

Adresse : 3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS

Ville : 75006 Paris

Département : 75

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:40

AVE MARIA de CACCINI et SCHUBERT Début : 2026-04-17 à 20:40. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES 3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS 75006 Paris 75

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