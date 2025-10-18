Avec ces gens là Le StanG Pluvigner
Avec ces gens là
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan
Théâtre
par la troupe JEF
Une pièce de théâtre musicale autour de l’œuvre de Jacques Brel
Des chansons de Jacques Brel pour un partage d’émotions. Un accordéon, un piano, des acteurs, pour ensemble rire, pleurer, frissonner, s’emporter… vivre quoi ! JEF n’est pas là pour imiter l’inimitable, ni pour présenter une biographie. JEF décide de vous emporter vers une histoire, la leur… ou la vôtre…
Trois amis reviennent d’un moment douloureux. Dans leur antre, seuls avec leur détresse, après quelques verres, les langues se délient. Les souvenirs ressurgissent ponctués de violence et d’amour, teintés de jalousie et de fraternité. L’amitié forte, mais malmenée, résistera-t-elle aux excès d’humeur et aux secrets dévoilés ? .
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10
