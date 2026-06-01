Avec la gardienne du jardin historique à travers le parc du château de Harbke, Schlosspark Harbke, Harbke

Avec la gardienne du jardin historique à travers le parc du château de Harbke Dimanche 7 juin, 14h00 Schlosspark Harbke Börde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

La commune de Harbke vous invite à découvrir son merveilleux parc, un parc peu connu au-delà du Rgion. En collaboration avec Heike Tenzer, responsable de l’entretien des monuments paysagers à l’Office régional pour la préservation des monuments et l’archéologie de Saxe-Anhalt, les visiteurs se lancent dans une recherche de traces à travers le parc.

Lieu de rendez-vous : église Saint-Levin

Schlosspark Harbke 39365 Harbke Harbke Börde Sachsen-Anhalt +49 39406 203 https://www.gemeinde-harbke.de http://www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de

Découvrir le parc du château avec des yeux nouveaux lors de la visite guidée spéciale sur le thème « Das Sehen » avec Heike Tenzer, conseillère pour l’entretien des monuments historiques dans les jard

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