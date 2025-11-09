Avec la S.M.H.R Découverte des Champignons Altenach
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-09 09:45:00
fin : 2025-11-09 15:30:00
2025-11-09
La Société Mycologique du Haut-Rhin vous propose une sortie pour apprendre à reconnaitre quelques espèces de champignons de notre région ! Inscription obligatoire avant le vendredi 7 novembre.

60 places. Gratuit.
60 places. Gratuit.
La Société Mycologique du Haut-Rhin vous propose une sortie pour apprendre à reconnaitre quelques espèces de champignons de notre région ! Vous récolterez des champignons lors d’une balade dans la forêt, et déterminerez les espèces en compagnie des bénévoles, après une pause avec un repas tiré du sac. Prévoir un pique-nique. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
English :
The Société Mycologique du Haut-Rhin is organizing an outing to learn how to recognize some of our region’s mushroom species! Registration required by Friday November 7.
60 places. Free admission.
German :
Die Société Mycologique du Haut-Rhin bietet Ihnen einen Ausflug an, bei dem Sie lernen, einige Pilzarten aus unserer Region zu erkennen! Anmeldung bis Freitag, den 7. November erforderlich.
60 Plätze. Kostenlos.
Italiano :
La Società micologica dell’Haut-Rhin organizza un’uscita per imparare a riconoscere alcune specie di funghi della nostra regione! Iscrizione obbligatoria entro venerdì 7 novembre.
60 posti. Ingresso libero.
Espanol :
La Sociedad Micológica del Alto Rin organiza una salida para aprender a reconocer algunas especies de setas de nuestra región Inscripción previa antes del viernes 7 de noviembre.
60 plazas. Entrada gratuita.
