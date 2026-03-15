Avec les Brigades vertes À la rescousse des amphibiens Dès 5 ans

rue de Hirtzbach Fulleren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 08:30:00

fin : 2026-03-15 11:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Participez à la campagne de protection des amphibiens. Prévoir bottes, gants en caoutchouc et gilet jaune. Sur inscription avant le vendredi 6 mars.

Comme chaque année, Delphine Bazaud des Brigades Vertes et Sylvie Bentzinger vous proposent de participer à la campagne de protection des amphibiens sur le site des communes de Carspach et Fulleren. Vous pourrez récupérer grenouilles et tritons dans des dispositifs de capture, les dénombrer et les remettre en tout sécurité dans leur milieu.

Se munir de bottes, gants en caoutchouc et d’un gilet jaune.

Inscription obligatoire avant le vendredi 6 mars.

16 places. À partir de 5 ans.

Rendez-vous à l’aire de jeu de Fulleren (rue de Hirtzbach). .

rue de Hirtzbach Fulleren 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the campaign to protect amphibians. Bring boots, rubber gloves and a yellow vest. Register before Friday March 6.

L’événement Avec les Brigades vertes À la rescousse des amphibiens Dès 5 ans Fulleren a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme du Sundgau