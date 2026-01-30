Avec les enfants Ici commence la mer ! Lizant

Avec les enfants Ici commence la mer !

Préau de l’école Lizant Vienne

D’un seul geste tout se retrouve dans la mer ! Venez et partagez avec enfants et petits-enfants, un moment ludique pour apprendre à protéger notre ressource en eau avec des ateliers innovants et amusants. Ouvert aux enfants de plus de 7 ans et accompagnants sur inscription. .

Préau de l’école Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 les-vallees.lizantaises@laposte.net

