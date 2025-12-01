Avec les organistes église St-Pierre de Crozon Crozon

église St-Pierre de Crozon 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Regarder, écouter, chanter les chants de Noël

Le public pourra chanter en chœur avec un animateur et visiter l’orgue par petits groupes (maximum 5 personnes )   .

