Avec les organistes église St-Pierre de Crozon Crozon
Avec les organistes église St-Pierre de Crozon Crozon samedi 13 décembre 2025.
Avec les organistes
église St-Pierre de Crozon 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Regarder, écouter, chanter les chants de Noël
Le public pourra chanter en chœur avec un animateur et visiter l’orgue par petits groupes (maximum 5 personnes ) .
église St-Pierre de Crozon 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 14 04 42 39
English :
L’événement Avec les organistes Crozon a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime