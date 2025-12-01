Avec les organistes église St-Pierre de Crozon Crozon

Avec les organistes

église St-Pierre de Crozon

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Regarder, écouter, chanter les chants de Noël

Le public pourra chanter en chœur avec un animateur et visiter l’orgue par petits groupes (maximum 5 personnes ) .

église St-Pierre de Crozon 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 14 04 42 39

