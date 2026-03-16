Avec les pieds Jeanne Desoubeaux Odéon de Fourvière Lyon 5e Arrondissement
Avec les pieds Jeanne Desoubeaux Odéon de Fourvière Lyon 5e Arrondissement mercredi 24 juin 2026.
Avec les pieds Jeanne Desoubeaux
Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 11 – 11 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Époque indéterminée depuis peu, toutes sortes d’arbres se sont mis à pousser au milieu des foyers.
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Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
Time undetermined: recently, all kinds of trees have started to grow in the middle of the fireplaces.
L’événement Avec les pieds Jeanne Desoubeaux Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme