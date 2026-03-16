Avec les pieds Jeanne Desoubeaux Odéon de Fourvière Lyon 5e Arrondissement

Avec les pieds Jeanne Desoubeaux

Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Époque indéterminée depuis peu, toutes sortes d’arbres se sont mis à pousser au milieu des foyers.

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Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Time undetermined: recently, all kinds of trees have started to grow in the middle of the fireplaces.

L’événement Avec les pieds Jeanne Desoubeaux Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme