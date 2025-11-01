Avec les pieds Théâtre de Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi

Avec les pieds 7 mars – 6 mai 2026 Théâtre de Choisy-le-Roi Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T18:00:00 – 2026-03-07T19:00:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00 – 2026-05-06T20:00:00

Texte : Nicole Genovese

Mise en scène : Jeanne Desoubeaux

Spectacle familial, pour trois interprètes dont une chanteuse lyrique et deux comédiens : une fable écologique et joyeuse sur notre curiosité, notre capacité d’adaptation et la possibilité d’être modifié.

Dans un appartement, dans une époque indéterminée, la famille Moute dîne. Ils sont réunis autour d’une table, mais aussi d’un énorme Acacia qui a poussé au milieu de leur salon. Car depuis peu, des marronniers, des pruniers, des abricotiers, des chênes, toutes sortes d’arbres se sont mis à pousser au sein des foyers. Chez les Moute, une chance, c’est un acacia, «pensez à celles et ceux qui vivent avec des ronces… ». Avec les pieds est la proposition tendre et décalée d’une réflexion sur la curiosité et l’attachement. Nicole Genovese ouvre son texte avec la citation de Donna Haraway, « il faut encore cultiver cette vertu sauvage qu’est la curiosité ». Le Père Moute, en patriarche dépassé, est en effet le personnage le plus récalcitrant à cette soudaine irruption d’un autre dans son salon. C’est sans compter sur la possibilité pour un être humain d’être modifié par l’altérité. Cet autre, ce bel acacia réserve bien des surprises à la famille Moute.

Théâtre de Choisy-le-Roi 4, avenue de Villeneuve Saint-Georges 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Gondoles Sud Val-de-Marne Île-de-France

Cie Maurice et les autres théâtre hors les murs

Jean-Louis Fernandez