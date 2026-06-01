Avec les yeux de la famille des comtes, Landgräfliche Gartenlandschaft Bad Homburg Gustavsgarten, Bad Homburg vor der Höhe

Avec les yeux de la famille des comtes Dimanche 7 juin, 15h00 Landgräfliche Gartenlandschaft Bad Homburg Gustavsgarten Hochtaunuskreis

Les inscriptions sont les bienvenues. Convient aux personnes de 12 ans et plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Unique en Europe Paysage de jardin comtal avec plus d’une douzaine de jardins le long d’un axe de plusieurs kilomètres – la Tannenwaldallee et son prolongement de l’Elisabethenschneise – est un témoignage significatif de l’art du jardin européen des XVIIIe et XIXe siècles. Siècle.

En partant de la Tannenwaldallee, le jardin des princes est d’abord examiné par Gustav. Comment et pourquoi le patrimoine mondial de Dessau-Wörlitz a bénéficié de ce jardin ?

Qu’est-ce qu’Eliza, la princesse d’Angleterre, a à voir avec ça ?

Nous voyons l’ensemble, les détails, les couleurs, les formes, les points de vue, nous regardons d’en bas et prenons la perspective aérienne.

L’architecte paysagiste Elzbieta Dybowska a travaillé pendant de nombreuses années sur les bases de la reconstruction des jardins du paysage de jardin et les a reconstruits. Elle invite et dirige les regards avec la compétence à laquelle elle est habituée.

Landgräfliche Gartenlandschaft Bad Homburg Gustavsgarten Tannenwaldallee 50, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe Bad Homburg vor der Höhe 61348 Berliner Siedlung/Gartenfeld Hochtaunuskreis Hessen [{« type »: « email », « value »: « gartenlandschaft@bad-homburg.de »}]

Deux familles de landgrafen ont créé plus de 300 ha de jardins dans le petit village de Hombourg-Hesse entre 1770 et 1840. Il y a beaucoup à voir ici. À travers le jardin de Gustave jusqu’au paradis

Landgraefliche Gartenlandschaft (c) Stadt Bad Homburg, Stefan Cop