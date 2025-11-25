Avec l’industrie fabrique ton avenir Agence SAINT-MARTIN-BOULOGNE Saint-Martin-Boulogne

Avec l’industrie fabrique ton avenir Mardi 25 novembre, 08h30 Agence SAINT-MARTIN-BOULOGNE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T08:30:00 – 2025-11-25T10:30:00

Fin : 2025-11-25T08:30:00 – 2025-11-25T10:30:00

L’AFPI organisme de formation dans les métiers de l’industrie vous ouvre ses portes. L’opportunité pour vous de venir découvrir les plateaux techniques et les formations proposées. A travers cette visite, vous découvrirez les formations en lien avec les métiers des entreprises du industrielles du Boulonnais, loin des clichés, une autre image de l’industrie. Vous trouverez peut-être votre nouveau projet professionnel !

Vous visiterez et découvrirez les plateaux techniques (ateliers techniques d’

Agence SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280 Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521566 »}]

L’AFPI organisme de formation dans les métiers de l’industrie vous ouvre ses portes. L’opportunité pour vous de venir découvrir les plateaux techniques et les formations proposées. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution