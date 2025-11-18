Avec l’industrie, fabrique ton avenir en Terres du Val de Loire! Meung sur Loire Meung-sur-Loire

Avec l’industrie, fabrique ton avenir en Terres du Val de Loire! Meung sur Loire Meung-sur-Loire mardi 18 novembre 2025.

A l’occasion de la semaine de l’industrie du 17 au 23 novembre 2025, la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire vous propose de découvrir 5 entreprises du territoire au travers d’une exposition numérique !

« Avec l’industrie, fabrique ton avenir en Terres du Val de Loire ! » sera l’opportunité de connaitre 5 entreprises de secteurs différents qui œuvrent au sein de nos Parcs d’Activités et des femmes qui ont choisi de rejoindre ces entreprises !

Restez connectés, une publication aura lieu tous les jours du lundi au vendredi dès le 17 novembre !

Exposition numérique sur la semaine du 17 au 23 novembre 2025 présentant 5 industries de notre territoire

