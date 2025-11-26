Avec l’industrie, fabrique ton avenir lycée Eugène Decomble Chaumont

Avec l’industrie, fabrique ton avenir Mercredi 26 novembre, 13h30 lycée Eugène Decomble Haute-Marne

A la rencontre des industriels et des formations sur le territoire. Industrie du bois, métallurgie, plasturgie et agroalimentaire; De nombreuses entreprises et organismes seront présents pour présenter leurs métiers et formations.

en accès libre l’après-midi de13h30 à 16h30

lycée Eugène Decomble avenue ashton under lyne Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

Forum entreprises et formations chaumont industrie