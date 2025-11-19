Avec l’industrie fabrique ton avenir salle jean favre Langres
Avec l’industrie fabrique ton avenir salle jean favre Langres mercredi 19 novembre 2025.
Avec l’industrie fabrique ton avenir Mercredi 19 novembre, 13h30 salle jean favre Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T16:30:00
Fin : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T16:30:00
A la rencontre des industriels et des formations sur le territoire. Industrie du bois, métallurgie, plasturgie et agroalimentaire; De nombreuses entreprises et organismes seront présents pour présenter leurs métiers et formations.
en accès libre l’après-midi de13h30 à 16h30
salle jean favre rue jean favre Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est
Forum entreprises et formations industrie langres