Avec l’Industrie, vous avez tout à gagner ! En ligne Villeurbanne

Avec l'Industrie, vous avez tout à gagner ! Samedi 22 novembre, 00h00 En ligne Métropole de Lyon

Avec l’industrie, vous avez tout à gagner !

L’action vise à promouvoir l’attractivité des métiers industriels à travers une approche expérientielle et inclusive. Le projet associe un jeu-concours, des visites virtuelles immersives et des visites physiques d’ateliers techniques. Ces activités permettent aux participants de découvrir les environnements de travail, les parcours de formation et d’emploi possibles, et de s’approprier les enjeux liés à la transition écologique et numérique.

• Objectifs principaux :

– Donner une image moderne, innovante et durable de l’industrie.

– Démystifier les métiers industriels et encourager la diversité des profils.

– Susciter des vocations grâce à des expériences interactives et ludiques.

– Renforcer les liens entre entreprises locales, organismes de formation et jeunes publics.

• Bénéfices pour les publics :

Les participants s’immergent dans les univers industriels grâce à des visites virtuelles enrichies et des témoignages. Ils bénéficient ensuite d’un entretien-conseil personnalisé permettant de mieux connaitre son projet professionnel, cibler des métiers de l’industrie et les formations.

• Bénéfices pour les entreprises et le réseau :

L’action permet aux entreprises de valoriser leurs savoir-faire et d’identifier de futurs talents. Diversifier les méthodes pour la sensibilisation aux métiers / sourcing du grand public : un enjeu clé pour les entreprises et les organismes de formation ; Dans un contexte pénurique de compétences, le sourcing de candidats est devenu un levier stratégique essentiel. Identifier, attirer et engager des profils intéressés par les métiers de l’industrie ne se limite plus aux méthodes classiques de recrutement : il s’agit aujourd’hui de créer des expériences immersives, innovantes et motivantes pour capter l’attention de nouveaux publics.

Ce jeu concours adossé à des visites virtuelles immersives répond pleinement à ces enjeux : il permet de susciter la curiosité, de créer un premier contact positif avec les métiers et d’initier un parcours d’accompagnement personnalisé Ainsi, le sourcing devient plus qu’une simple étape de recrutement : il s’inscrit dans une dynamique d’attractivité et de valorisation des métiers, en contribuant à sécuriser à la fois les besoins en compétences des entreprises et les parcours des futurs apprenants.

Ces visites sont des clés de lecture accessibles, elles contribuent à rendre l’industrie attractive et à aider à l’orientation choisie

➡️ 4 visites en lien avec les secteurs suivants :

➡️ Plasturgie, l’industrie qui se réinvente !

➡️ L’usinage, l’industrie de la précision !

➡️ Maintenance industrielle, la fiabilité connectée !

➡️ Énergétique industrielle, les technologies durables pour demain !

Le jeu n’est plus un simple outil de sensibilisation, mais la porte d’entrée d’un parcours structuré : découverte → orientation → conseil → formation → insertion.

Nous accompagnons ainsi concrètement le passage de l’information à l’action, ce qui valorise fortement le projet dans le cadre de la Semaine de l’industrie

A noter ces visites seront également utiliser lors d’autres salons

En ligne Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

