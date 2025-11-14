Avec Marc Glotz Petites Histoires de la Grande Guerre dans le Sundgau Altenach

Avec Marc Glotz Petites Histoires de la Grande Guerre dans le Sundgau

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 21:00:00

2025-11-14

80 places. Gratuit.

Historien reconnu et narrateur captivant, Marc Glotz vous invite à une conférence fascinante à la découverte des petites histoires qui ont façonné la Grande Guerre. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Marc Glotz invites you to a fascinating lecture about the little stories that shaped the Great War. Registration required by Thursday November 13.

80 places. Free admission.

German :

Marc Glotz lädt Sie zu einem faszinierenden Vortrag ein, bei dem Sie die kleinen Geschichten entdecken, die den Großen Krieg geprägt haben. Anmeldung erforderlich bis Donnerstag, den 13. November.

80 Plätze. Kostenlos.

Italiano :

Marc Glotz vi invita a un’affascinante conferenza sulle piccole storie che hanno plasmato la Grande Guerra. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 13 novembre.

posti a sedere 80. Ingresso libero.

Espanol :

Marc Glotz le invita a una fascinante charla sobre las pequeñas historias que dieron forma a la Gran Guerra. Es necesario inscribirse antes del jueves 13 de noviembre.

80 plazas. Entrada gratuita.

