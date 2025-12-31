Avec Marceline Mémorial de la Shoah Paris

Diffusion du documentaire radiophonique d’Antoine Ravon Marceline Loridan-Ivens, la rebelle revenue des camps, réalisé pour Toute une vie, France Culture, 2026.

Marceline Loridan-Ivens, née Rozenberg, n’a pas 16 ans lorsqu’elle est arrêtée avec son père par la Milice française et la Gestapo. Ils sont déportés depuis Drancy vers Auschwitz-Birkenau, par le convoi 71 du 13 avril 1944 (le même que Simone Veil, devenue sa

« jumelle contradictoire »). Elle est transférée en novembre 1944 à Bergen-Belsen, puis à Theresienstadt, où elle est libérée par l’armée soviétique le 10 mai 1945. En 1961, elle devient l’un des personnages les plus émouvants du film documentaire Chronique d’un été. Sa déambulation dans les Halles de Paris, un Nagra à la main, constitue l’un des tout premiers témoignages filmés de la Shoah. Elle réalise ensuite un premier film, Algérie année zéro. Puis, elle rencontre Joris Ivens avec lequel elle réalise une quinzaine de films.

Marceline réalise enfin La Petite Prairie aux bouleaux, et publie Ma vie balagan, Et tu n’es pas revenu, et L’Amour après.

Suivie d’une conversation entre Antoine Ravon, producteur à France Culture, et Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS.

AVANT-PREMIÈRE – séance d’écoute – rencontre –

Cycle « Autour du 27 janvier – 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau.

Le dimanche 11 janvier 2026

de 16h30 à 18h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

