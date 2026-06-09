Avec mes voisins, le plantain et le jardin, on fait notre cinéma Chez la p’tite Suzanne Lanans
Avec mes voisins, le plantain et le jardin, on fait notre cinéma Chez la p’tite Suzanne Lanans samedi 19 septembre 2026.
Lanans
Avec mes voisins, le plantain et le jardin, on fait notre cinéma
Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journée d’échange et de partage autour de l’alimentation à portée de main.
A travers un atelier, nous verrons plusieurs méthodes de conservation et de transformation de fruits et légumes pour bénéficier des aliments le plus longtemps possible
Nous préparerons ensuite un repas que nous agrémenterons avec les plantes sauvages du jardin pour continuer les échanges lors de ce repas en commun.
Nous finirons la journée par la projection d’un documentaire tourné en région agriculture biologique, cultivez l’avenir ? pour ouvrir les discussions. .
Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com
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English : Avec mes voisins, le plantain et le jardin, on fait notre cinéma
L’événement Avec mes voisins, le plantain et le jardin, on fait notre cinéma Lanans a été mis à jour le 2026-06-09 par ENERGY CITIES
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