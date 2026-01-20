Avec mon âne, je pars planter mon pommier La combe aux Anes Lanvellec
Avec mon âne, je pars planter mon pommier
La combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-16 14:30:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
2026-02-16 2026-03-04
(Parents enfants 3 à 8 ans)
Balade à dos d’âne ou en calèche, plantation de pommiers, fabrication d’un badigeon naturel, goûter gourmand et conte d’hiver dans la grange !
Un moment nature en famille, plein de rires, de découvertes et de fierté “Ce pommier, on l’a planté ensemble.” .
