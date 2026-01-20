Avec mon âne, je pars planter mon pommier La combe aux Anes Lanvellec

Avec mon âne, je pars planter mon pommier

La combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-03-04

Avec mon âne, je pars planter mon pommier ?? (Parents enfants 3 à 8 ans)

Balade à dos d’âne ou en calèche, plantation de pommiers, fabrication d’un badigeon naturel, goûter gourmand et conte d’hiver dans la grange !

Un moment nature en famille, plein de rires, de découvertes et de fierté “Ce pommier, on l’a planté ensemble.” .

La combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Avec mon âne, je pars planter mon pommier Lanvellec a été mis à jour le 2026-01-20 par SITARMOR