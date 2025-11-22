Avec mon livre ! Dans le cadre du week-end thématique Little Livres. Little Villette Paris

Détail des séances :

Betty en week-end – Dave Fleischer – 1935 (6 min)

Betty ne supporte plus le bruit de la ville. Une petite valise et un bon livre, en route pour la campagne ! Mais elle découvre que la nature sait aussi se rendre hostile.

Adieu Gropius – Bertille Rondard – 2024 (4 min)

Après la lecture du dernier tome d’une incroyable saga avec des pirates et un lézard géant, Lou doit retourner à son quotidien. Mais la réalité est trop nulle !

Comment les Shammies jouent à cache-cache – Edmunds Jansons – 2015 (5 min)

Tricot se réfugie à la cave pour lire tranquillement car les autres Shammies s’agitent beaucoup trop. Ils démarrent un cache-cache avec Monsieur Chat qui ne tarde pas à tous les trouver. Tous, sauf Tricot… Mais où est-il passé ?

Train de vie – Lisa Matuszak – 2015 (9 min)

Dans une gare perdue en pleine campagne, le retard d’un train va amener trois personnages à sortir de leur isolement quotidien.

Merci mon chien – Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin – 2011 (8 min)

Chaque soir à l’heure du repas, le chien Fifi se glisse sous la table pour lire le journal entre Papa, Maman, Thomas et Zoé. Mais ce soir, l’ambiance est électrique et la lecture est compliquée.

Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end.

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

samedi, dimanche

de 17h30 à 18h00

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h00

samedi, dimanche

de 15h30 à 16h00

gratuit Tout public. A partir de 2 ans.

Little Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris