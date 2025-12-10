Avec ou sans substance : tous et toutes addicts ? Collège de France Paris
Avec ou sans substance : tous et toutes addicts ? au Collège de France
En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister au cours de Maria Melchior, Professeur titulaire de la Chaire Santé Publique pour l’année 2025-2026, sur le thème
AVEC OU SANS SUBSTANCE : TOUS ET TOUTES ADDICTS ?
qui se tiendra lundi 15 décembre 2025 de 10h00 à 11h00 dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs.
L’accès en présentiel est gratuit et libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-15T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-15T11:00:00.000+01:00
Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris