Avec ou sans substance : tous et toutes addicts ? Collège de France Paris Lundi 15 décembre, 10h00 Entrée libre

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister au cours de Maria Melchior, Professeur titulaire de la Chaire Santé Publique pour l’année 2025-2026, sur le thème

qui se tiendra lundi 15 décembre 2025 de 10h00 à 11h00 dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs.

L’accès en présentiel est gratuit et libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-15T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T11:00:00.000+01:00

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris